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1 час назад

Великобритания запретила искусственному интеллекту патентовать изобретения

Ferra.ru

Ведомство по интеллектуальной собственности Великобритании (IPO) решило, что системы искусственного интеллекта все еще не могут патентовать изобретения, о чем сообщило BBC.

Британия запретила искусственному интеллекту патентовать изобретения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Недавняя консультация IPO показала, что многие эксперты сомневаются в том, что ИИ в настоящее время способен изобретать без помощи человека. Действующее законодательство позволяет людям патентовать изобретения, сделанные с помощью ИИ, заявило правительство.

В прошлом году Апелляционный суд вынес решение против Стивена Талера, который заявил, что его система искусственного интеллекта Dabus должна быть признана изобретателем в двух патентных заявках. Судьи большинством голосов поддержали IPO, которое посоветовало ему указать в качестве изобретателя реального человека.

"Только человек может иметь права - машина не может", - написала в своем решении судья Элизабет Лэинг. "Патент - это законное право, и оно может быть предоставлено только человеку".

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