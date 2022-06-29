Британия запретила искусственному интеллекту патентовать изобретения

Ведомство по интеллектуальной собственности Великобритании (IPO) решило, что системы искусственного интеллекта все еще не могут патентовать изобретения, о чем сообщило BBC.

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Недавняя консультация IPO показала, что многие эксперты сомневаются в том, что ИИ в настоящее время способен изобретать без помощи человека. Действующее законодательство позволяет людям патентовать изобретения, сделанные с помощью ИИ, заявило правительство.

В прошлом году Апелляционный суд вынес решение против Стивена Талера, который заявил, что его система искусственного интеллекта Dabus должна быть признана изобретателем в двух патентных заявках. Судьи большинством голосов поддержали IPO, которое посоветовало ему указать в качестве изобретателя реального человека.