Операторы связи перестанут использовать устаревшие интернет-технологии

Мобильные операторы перестанут использовать частоты в 3,4-3,8 ГГц, на которых они предоставляли услуги фиксированного беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

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Уточняется, что операторы выполнили поручение Государственной комиссии по радиочастотам и завершили перевод абонентов на другие системы связи. В Минцифры напомнили, что на выполнение поручения был выделен год.

В ведомстве подчеркнули, что связь и интернет останутся на прежнем уровне, для абонентов ничего не изменится, поскольку речь идет об устаревших технологиях.

«На сегодняшний день все крупные компании перешли на LTE и свернули разработку программного обеспечения WiMAX», — говорится в сообщении.