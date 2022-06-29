Обнаружено подтверждение существования жизни на Марсе

При изучении данных, полученных с марсохода Curiosity, ученые сделали прорывное открытие. Как сообщает пресс-служба NASA, эксперты впервые измерили общий органический углерод в марсианских породах — он считается ключевым компонентом живых существ.

Показатель оказался удивительно высок, что является еще одним аргументом в пользу теории о том, что миллиарды лет назад на Марсе существовала жизнь. При этом не исключено, что он мог образоваться и из других источников — вследствие извержения вулкана или падения метеорита.

«Общий органический углерод является одним из нескольких показателей, которые помогают нам понять, сколько материала доступно в качестве сырья для пребиотической химии и потенциальной жизни», — отметила исследователь Дженнифер Стерн из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Фактически уровень углерода в породе был сопоставим с некоторыми частями Земли, хоть и пустынными – вроде пустыни Атакама в Южной Америке.