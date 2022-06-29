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59 минут назад

Марсоход Curiosity обнаружил подтверждение существования жизни на Марсе

Елена Прошина

При изучении данных, полученных с марсохода Curiosity, ученые сделали прорывное открытие. Как сообщает пресс-служба NASA, эксперты впервые измерили общий органический углерод в марсианских породах — он считается ключевым компонентом живых существ.

Обнаружено подтверждение существования жизни на Марсе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Показатель оказался удивительно высок, что является еще одним аргументом в пользу теории о том, что миллиарды лет назад на Марсе существовала жизнь. При этом не исключено, что он мог образоваться и из других источников — вследствие извержения вулкана или падения метеорита.

«Общий органический углерод является одним из нескольких показателей, которые помогают нам понять, сколько материала доступно в качестве сырья для пребиотической химии и потенциальной жизни», — отметила исследователь Дженнифер Стерн из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Фактически уровень углерода в породе был сопоставим с некоторыми частями Земли, хоть и пустынными – вроде пустыни Атакама в Южной Америке.

Отмечается, что Curiosity использовал свой инструмент для анализа образцов на Марсе (SAM) еще в 2014 году — внутри него аппарат сжигал при высоких температурах образцы горных пород. В процессе часть углерода превратилась в углекислый газ, что позволило измерить соотношение изотопов углерода. Сами образцы были взяты внутри кратера Гейла, места, которое считается древним марсианским озером.

Наука и техника,NASA,
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