80% видов черепах стареют медленнее, чем люди

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания и Северо-восточного университета Иллинойса показали, что скорость старения холоднокровных объясняется не их метаболизмом, а различными адаптациями к внешним условиям. Другая группа датских исследователей из Университета Южной Дании установила, что 75% видов черепах стареют крайне медленно. Обеработы опубликованы в журнале Science.

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Хотя все живые организмы смертны, процесс старения у всех происходит по-разному. Хорошо известно, что некоторые животные стареют очень медленно: например, на Сейшельских островах находили черепаху Джонатана, которой сейчас 190 лет. При этом, как правило, такие свидетельства очень редкие, а полномасштабных исследований, сосредоточенных на холоднокровных животных-долгожителях, не проводилось. В то же время существует ряд теорий о старении, некоторые из которых объясняют различия в скорости этого процесса особенностями метаболизма.

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Американские ученые провели крупное исследование, в котором оценивали скорость старения и продолжительность жизни у диких животных из 107 популяций и 77 видов рептилий и земноводных. В работе использовались сравнительные филогенетические методы, которые позволяют изучать эволюцию организмов. Исследователи впервые показали, что черепахи, крокодилы и саламандры стареют особенно медленно, а их срок жизни значительно выше, чем ожидалось бы с учетом их размера. При этом биологи опровергли распространенную теорию о том, что длительность жизни холоднокровных выше, чем у теплокровных, из-за метаболических особенностей, так как у этого типа животных сниженная активность. Оказалось, что вариативность в сроке жизни холоднокровных животных очень высокая, что доказывает, что причина не в метаболизме. Куда более вероятной, по мнению ученых, является теория, в которой замедлять старение и продлевать срок жизни помогают защитные адаптации. У многих животных есть физические или химические черты, которые предоставляют им дополнительную защиту: чешуя, шипы, панцири, яды. Что интересно, исследователи обнаружили как минимум один вид в каждой из групп холоднокровных (лягушки, жабы, крокодилы, черепахи), скорость старения которого пренебрежимо мала. Это значит, что вероятность смерти у таких животных практически не меняется с возрастом.