Роутеры оказались под угрозой нового вируса

Хакерская группа потратила почти два года на заражение широкого спектра роутеров в Северной Америке и Европе вредоносным ПО, которое получает полный контроль над подключенными устройствами под управлением Windows, macOS и Linux, сообщили исследователи.

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Исследователи из лаборатории Black Lotus Labs компании Lumen Technologies сообщили, что они выявили не менее 80 целей, зараженных скрытным вредоносным ПО, инфицирующим маршрутизаторы производства Cisco, Netgear, Asus и DayTek. Названный ZuoRAT, троян удаленного доступа является частью более широкой хакерской кампании, которая существует по крайней мере с четвертого квартала 2020 года и продолжает действовать.

Его способность перечислять все устройства, подключенные к зараженному маршрутизатору, собирать данные о DNS и сетевом трафике, который они отправляют и получают, и оставаться при этом незамеченным - отличительные черты этой угрозы.