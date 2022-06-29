Огромный выброс солнечной плазмы приближается к Земле

Крупный выброс от солнечной вспышки может приблизиться к Земле 29 июня. Как сообщает Newsweek, последние несколько недель ученые наблюдали за пятном AR3038, которое было обращено к Земле.

Астрономы считали, что оно должно исчезнуть, однако в воскресенье пятно взорвалось и создало выброс корональной массы (CME). Он представляет собой гигантское облако солнечной плазмы, пронизанное магнитными полевыми нитями.

Сейчас облако движется в космосе, но эксперты не могут точно сказать, направлен ли выброс в сторону земли. Если это так, то плазма достигнет планеты поздно вечером 28 или 29 июля. CME может повлиять на собственное магнитное поле Земли и вызвать геомагнитную бурю, которая приведет к сбоям в работе энергосистем и вызовет помехи радиосвязи в течение нескольких дней.