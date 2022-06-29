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55 минут назад

Запущен аппарат для проверки орбиты будущей лунной станции

Ferra.ru

NASA сделало первый шаг в создании орбитального лунного “форпоста” Gateway, запустив автономный спутник CAPSTONE. Аппарат должен протестировать орбиту будущей космической станции

Запущен аппарат для проверки орбиты будущей лунной станции
Фото: NASANASA

В рамках программы Artemis по созданию постоянного присутствия на Луне NASA планирует построить в окололунном пространстве небольшую космическую станцию Gateway, которая будет служить базой для экспедиций на Луну и Марс. Одна из особенностей Gateway заключается в том, что она будет вращаться не вокруг Земли или Луны, а вокруг точки Лагранжа в пустом пространстве, где гравитационное притяжение Луны и Земли уравновешивает друг друга.

Gateway не будет сидеть в точке Лагранжа, а будет обращаться вокруг нее каждые шесть с половиной дней по сложной трехмерной орбите. Однако один из самых больших недостатков заключается в том, что единственным доказательством стабильности такой орбиты являются компьютерные модели, поэтому NASA отправило спутник CAPSTONE на запланированную девятимесячную миссию для тестирования орбиты Gateway.

Наука и техника,NASA,
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