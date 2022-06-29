Запущен аппарат для проверки орбиты будущей лунной станции

В рамках программы Artemis по созданию постоянного присутствия на Луне NASA планирует построить в окололунном пространстве небольшую космическую станцию Gateway, которая будет служить базой для экспедиций на Луну и Марс. Одна из особенностей Gateway заключается в том, что она будет вращаться не вокруг Земли или Луны, а вокруг точки Лагранжа в пустом пространстве, где гравитационное притяжение Луны и Земли уравновешивает друг друга.