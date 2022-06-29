Ученые научились смотреть "сквозь" стену

Эксперимент был поставлен таким образом, что находясь за углом, человек мог видеть только рассеянный свет на белой стене, который сам по себе не был бы достаточно четким, чтобы разглядеть оригинальный объект, который находился за углом. Но тут в дело вступал искусственный интеллект.