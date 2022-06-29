Названо число пользователей сервиса Jazz by Sber

«Для нас было очень важно, чтобы сервис, помимо безопасности, качественного звука и картинки, был максимально удобным и понятным, чтобы каждый мог в нем разобраться с первого подключения к конференции. Также мы предусмотрели набор функций, которые делают общение еще более приятным и эффективным. Например, функцию умного шумоподавления, чат с реакциями, кнопку "Поднять руку" для высказывания своего мнения и даже "вечные" ссылки, по которым можно подключиться в любое время. Я думаю, что все это — весомые аргументы в пользу Jazz для любых организаций», — отметил директор дивизиона В2В-продуктов Салют SberDevices Денис Афанасьев.