Названо число пользователей сервиса Jazz by Sber

Более 400 организаций выбрали сервис для видеоконференций Jazz by Sber
Количество организаций, использующих бесплатную версию российского сервиса для видеоконференций Jazz by Sber, превысило 400. В это число входят различные юрлица — от образовательных учреждений до крупных корпораций.
«Для нас было очень важно, чтобы сервис, помимо безопасности, качественного звука и картинки, был максимально удобным и понятным, чтобы каждый мог в нем разобраться с первого подключения к конференции. Также мы предусмотрели набор функций, которые делают общение еще более приятным и эффективным. Например, функцию умного шумоподавления, чат с реакциями, кнопку "Поднять руку" для высказывания своего мнения и даже "вечные" ссылки, по которым можно подключиться в любое время. Я думаю, что все это — весомые аргументы в пользу Jazz для любых организаций», — отметил директор дивизиона В2В-продуктов Салют SberDevices Денис Афанасьев.
Клиенты обращаются за подключением сервиса через форму на сайте или напрямую в техподдержку. Jazz by Sber, разработанный командой SberDevices, позволяет всем желающим создавать и проводить встречи в бесплатной версии до 200 человек. Во время звонка можно синхронно смотреть видео в интернете и слушать музыку, а демонстрировать экран могут одновременно все участники конференции.
Для корпоративного сектора доступна расширенная версия Jazz by Sber. Ее поставляют в облачном формате или разворачивают в контуре заказчика. Также для бизнеса предусмотрено комплексное предложение: сервис может быть интегрирован с умными устройствами от Сбера. Jazz можно использовать на смарт-дисплее SberPortal или устройстве для оснащения переговорных комнат SberBox Top. Трансляцию можно переносить с одного устройства на другое, начать общение с телефона, а продолжить его уже в переговорной комнате. Благодаря технологии SmartSpeech пользователь в