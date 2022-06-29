Назван способ придумать надежный пароль

Аналитики компании «РТК-Солар» назвали россиянам способ придумать пароли для учетных записей. О том, какие комбинации являются надежными, они рассказали в исследовании под названием «В безопасности ли ваши пароли?», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Специалисты назвали уникальность одним из основных требований к паролю. Как объяснили в «РТК-Солар», каждый пароль должен использоваться только для одной учетной записи. При этом важно, чтобы пароль нигде ранее не применялся, подчеркнули в компании.

Длина пароля должна составлять не менее восьми знаков, заявили аналитики. Также, по их словам, пароль должен быть сложным: включать в себя цифры, буквы разного регистра и символы. В «РТК-Солар» добавили, что пароли от учетных записей необходимо менять не реже раза в квартал, а пароли от сервисов вроде онлайн-банкинга — ежемесячно.

Эксперт Центра продуктов Solar inRights компании «РТК-Солар» Людмила Севастьянова также порекомендовала россиянам использовать специальные программы для защищенного хранения паролей.