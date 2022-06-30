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4 часа назад

Обнаружено около 1000 опасных бактерий в снегу и льдах Тибета

Lenta.ruиещё 3

Исследовательская команда из Академии наук Китая обнаружила около 1000 видов бактерий в образцах снега и льда, собранных с тибетских ледников. Их таяние может привести к опасным для человека и животных последствиям. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Biotechnology.

В ледниках Тибета обнаружено около 1000 опасных бактерий
Фото: Luo Lei / UnsplashLuo Lei / Unsplash

Для этого ученые собрали образцы снега и льда с 21 ледника в Тибете за 2010-2016 годы. Всего специалисты зафиксировали 968 видов бактерий, 98 процентов из которых ранее не были известны науке. По мнению исследователей, основная проблема этого открытия заключается в том, что при таянии ледяного покрова эти патогены могут стать опасными для людей и животных посредством попадания в реки и ручьи. Кроме того, многие существующие организмы, вероятно, не обладают иммунитетом к древним микробам, что создает предпосылки для новых эпидемий и пандемий. Отмечается, что тающий снег и лед в Тибете способны со временем стать частью рек, питающих густонаселенные районы в Индии и Китае.

В июне 2022 года сообщалось, что при современных темпах отступления ледников Антарктиды глобальное потепление может привести к увеличению общего уровня моря на 3,4 метра в течение ближайших нескольких столетий.

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