В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
15 минут назад

Сайт Росреестра взломали

Lenta.ru

Главная страница сайта Росреестра стала недоступна после взлома, на ней также разместили информацию о Дне конституции Украины. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает ТАСС.

Сайт Росреестра взломали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство отметило, что при переходе на главную страницу ресурса появлялась информация о Дне конституции Украины, который отмечается 28 июня. Также было указано, что рубрики сайта остались доступны при переходе на них по прямым ссылкам. Однако в данный момент при попытке зайти на главную страницу портала или в рубрики возникает уведомление о том, что доступ к сайту не удается получить.

Росреестр в своем официальном Telegram-канале сообщил, что ресурс 28 июня подвергся хакерским атакам. Отмечается, что специалисты ведомства восстанавливают работоспособность сайта.

«Системы безопасности портала работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены. Проникновений в инфраструктуру ведомственных информационных систем не зафиксировано», — прокомментировали в Росреестре.

Наука и техника,Росреестр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители