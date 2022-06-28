Сайт Росреестра взломали

Главная страница сайта Росреестра стала недоступна после взлома, на ней также разместили информацию о Дне конституции Украины . Об этом во вторник, 28 июня, сообщает ТАСС.

Агентство отметило, что при переходе на главную страницу ресурса появлялась информация о Дне конституции Украины, который отмечается 28 июня. Также было указано, что рубрики сайта остались доступны при переходе на них по прямым ссылкам. Однако в данный момент при попытке зайти на главную страницу портала или в рубрики возникает уведомление о том, что доступ к сайту не удается получить.