Чем отличаются версии Android на смартфонах Xiaomi, Huawei и других брендов

Вопреки расхожему заблуждению, операционная система Android — далеко не такой монолитный продукт, как можно подумать. Практически все крупные производители смартфонов создают на его базе собственные оболочки: они предлагают разные наборы функций, разные преимущества и недостатки. Так давайте же разберемся, чем отличаются друг от друга самые популярные модификации Android.

Фото: Android Open Source Project Android Open Source Project

Стандартная Android (AOSP)

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Под стандартной (или «чистой») версией Android подразумевается билд операционной системы, выпускаемый под открытой лицензией, который можно легко найти на официальном сайте проекта. AOSP предлагает минимум функций и возможностей для персонализации — вместо этого акцент сделан на быстродействие, стабильность и производительность. Что, впрочем, не слишком важно, так как производители современных смартфонов крайне редко используют данную версию Android для своих устройств. AOSP больше интересна разработчикам сторонних приложений или программистам-любителям, которым хочется заглянуть «под капот» операционной системы.

Nokia

Google Pixel UI

Фирменную модификацию Android от Google иногда ошибочно называют «базовой версией», но на самом деле это совсем не так. Она постоянно получает новые функции, новые встроенные приложения (например, фоторедактор в галерее картинок) и косметические изменения визуального дизайна. Google Pixel UI также всегда одной из первых получает программные обновления системы, благодаря которым оболочка может похвастать высокой скоростью работы и надежной защитой. Глубокая интеграция голосового помощника выделяет ее на фоне конкурентов, но аналогичные разработки Samsung и Huawei фирм выигрывают в плане функциональности — они сильнее нагружают телефон, но взамен имеют больше различных инструментов.

Google

Samsung One UI

Будучи ведущим брендом на рынке смартфонов, Samsung предлагает одну из самых роскошных вариаций Android. Большой простор для персонализации каждого элемента интерфейса, много необязательных, но приятных функций — даже разработчики из Google нередко заимствуют хорошие идеи Samsung One UI. Однако богатство функционала — не только главное преимущество системы, но и ее ключевой недостаток. Из-за множества надстроек операционная система периодически тормозит даже на флагманских смартфонах производителя. Более того, неопытным пользователям порой непросто разобраться, как она работает: все-таки Samsung заменяет многие популярные сервисы Google приложениями собственной разработки.

Samsung

Xiaomi MIUI

Одно время Xiaomi MIUI без малейших угрызений совести повторяла решения iOS в формате Android, но сейчас эта модификация выработала собственный характер и стилистику. Большой набор визуальных настроек, персонализация всевозможных меню — на данный момент оболочка от Xiaomi существует на правах самобытной операционной системы. Причем разработчики, как правило, довольно долго поддерживают разные версии прошивки системными обновлениями, не говоря еще об интеграции смартфонов в единую экосистему устройств производителя. Хотя без проблем, конечно же, не обошлось: Xiaomi MIUI слегка злоупотребляет контекстной рекламой и сбором данных пользователей. Плюс русификация текста местами все еще страдает от низкокачественного (иногда и вовсе машинного) перевода.

Xiaomi

Huawei EMUI и HONOR Magic UI

Об этих двух есть смысл говорить в тандеме, поскольку вторая оболочка — функциональная копия первой, если не считать поддержки сервисов Google. Что касается визуального дизайна, Huawei EMUI отчасти напоминает iOS, но на этом сходства заканчиваются: в плане комплектации данная система работает совсем иначе. Прежде всего, она использует фирменный магазин приложений и проприетарные сервисы от производителя в качестве альтернативы платформам Google. Это одновременно и хорошо, и не очень — многие популярные приложения просто не смогут работать на Huawei EMUI из-за строгой привязки к недоступным службам. Но в остальном — практически никаких нареканий.

Huawei

OnePlus OxygenOS

Изначально смартфоны OnePlus позиционировались как гаджеты для энтузиастов, хорошо разбирающихся в технике, программировании и других нюансах. Для этого продукция фирмы снабжалась модификацией Android под названием OxygenOS — она грамотно дополняла преимущества стандартной версии операционной системы некоторыми мелочами. К сожалению, последние версии оболочки изрядно отошли от первоначальной концепции: компания OPPO, владеющая брендом OnePlus, максимально приблизила OxygenOS к собственной разработке — ColorOS. Стабильность и быстродействие от этого не пострадали, но теперь система далеко не такая самобытная, как раньше. К тому же, OnePlus медленно выпускает обновления.

OnePlus

OPPO ColorOS

Злодеи из OPPO, коварно погубившие OxygenOS, на практике вовсе никакие не злодеи — ColorOS прошла долгий путь от непримечательной оболочки до стильного многофункционального монстра, который способен похвастать отличной скоростью работы. Пожаловаться можно разве что на не самый интуитивный интерфейс, который понравится не каждому пользователю, и редкую частоту обновлений.

Oppo

Vivo FuntouchOS

Наконец, FuntouchOS от Vivo ощущается как сочинение по мотивам AOSP. Аккуратно отсортированные настройки, статусная строка, панель быстрого доступа к параметрам — мелких, но приятных инструментов здесь много. Проблема кроется во встроенных приложениях: сами по себе они не вызывают вопросов, но назойливые уведомления и контекстная реклама могут испортить впечатление.