Представлен 7-дюймовый ARM-ноутбук с необычной клавиатурой

В последние несколько лет производители ноутбуков стараются выпускать как можно более тонкие ноутбуки, увеличивая при этом диагональ экрана устройств. Компания MNT же решила пойти совсем иным путём.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Она представила интересную новинку — MNT Pocket Reform. По своей сути, устройство очень сильно напоминает нетбук — особый класс маленьких ноутбуков, который был популярен в середине 2000-х.

В основу устройства лёг ARM-чип NXP i.MX8M Plus. Что интересно, любой желающий может заменить его на другой, рекомендуемый разработчиками устройства.

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Покупателям доступно два варианта оперативной памяти на выбор: 4 либо 8 ГБ. Размер экрана MNT Pocket Reform всего 7 дюймов.

Интересной особенностью девайса является его клавиатура. Она ортолинейная, что означает, что клавиши расположены строго друг под другом, а не сдвинуты по диагонали.

Из прочего можно отметить аккумулятор на 8000 мАч, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, пару портов USB-C, Industrial Ethernet и micro-HDMI.