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1 час назад

Nature: вирусологи обнаружили новый способ передачи ротавирусов через слюну

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Национального института здравоохранения США обнаружили, что группа вирусов, вызывающих кишечные инфекции, может распространяться через слюну мышей – исследование было опубликовано в журнале Nature.

У ротавируса нашли новый способ передачи от человека к человеку
Фото: Газета.руГазета.ру

Это говорит о том, что ротавирусы и норовирусы, входящие в эту группу, могут передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.

«Это совершенно новая область — считалось, что эти вирусы не затрагивают слюнную железу, размножаются преимущественно в кишечнике и передаются фекально-оральным путем. Теперь мы можем найти новые способы диагностики этих вирусов и предотвращения их распространения» – считает автор исследования Нихал Алтан-Боннет.

По словам исследователей, находка была сделана случайно – ученые проводили эксперименты с кишечными вирусами на мышатах, у который нет к ним иммунитета.

Ученые заразили новорожденных мышей в возрасте менее 10 дней вирусом и позволили им сосать молоко матери. Исследователи заметили, что у мышат появился иммунитет к вирусам. При этом в тканях молочных протоков матери вирусы активно размножались.

Инфекция в теле матери увеличила выработку борющихся с вирусами антител в грудном молоке, что в конечном итоге помогло избавиться от инфекции у мышат. Стремясь узнать, как вирусы вообще попали в ткани груди матерей, исследователи провели дополнительные эксперименты и обнаружили, что слюнные железы мышат воспроизводят эти вирусы в больших количествах.

В дальнейшем ученые рассчитывают подтвердить гипотезу о возможности передачи вируса через слюну человека.

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