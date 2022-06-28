Названы сроки смерти популярной версии Windows

Microsoft назвала сроки окончания поддержки ОС Windows 8.1. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Фото: Microsoft Microsoft

По словам журналистов медиа, они заметили обновленную информацию о системе на странице технической поддержки компании. Фактически специалисты Microsoft обозначили сроки смерти популярной версии операционной системы — ее поддержка будет прекращена 10 января 2023 года. В корпорации пообещали уведомить об этом актуальных пользователей ОС в июле.

На сайте Microsoft указано, что после 10 января 2023 года компания не будет предоставлять техническую поддержку для пользователей Windows 8.1 и выпускать обновления. «Большинство устройств с Windows 8.1 или Windows 8 не будут соответствовать аппаратным требованиям для обновления до Windows 11», — отметили авторы. В качестве альтернативы в компании рекомендовали обновиться до Windows 10.

Для получения Windows 11 представители Microsoft предложили потребителям приобрести современный компьютер и установить на него актуальную ОС.

Windows 8.1 была представлена в октябре 2013 года. Основная поддержка операционной системы прекратилась 9 января 2018 года.