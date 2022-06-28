Мощные настольные вентиляторы: какой купить

Вчера мы рассказали вам о лучших напольных вентиляторах для спальни, но теперь пришло время поговорить о другом типе устройств — настольных вентиляторах. Они способны заметно облегчить работу на дому или в офисе без кондиционера в жаркую погоду. Мы собрали пять недорогих, но достойных вариантов на любой вкус.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Electrolux ETF-107W

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Тип механизма: осевой

Мощность: 35 Вт

Уровень шума: 33 дБ

Дистанционное управление: нет

Дополнительные функции: регулировка наклона и поворота

Цена: от 3 500 руб

Electrolux

Мощный, компактный прибор от Electrolux. Благодаря конической форме корпуса он не займет много места на столе, но в плане мощности устройство не проигрывает многим напольным аналогам. Отличный вариант, если вы ищете что-то стильное и функциональное для офиса или другого рабочего пространства.

Tefal Eole Compact VF6210F0

Тип механизма: радиальный

Мощность: 30 Вт

Уровень шума: 45 дБ

Дистанционное управление: да (пульт)

Дополнительные функции: таймер

Цена: от 5 000 руб

Tefal

Колонный вентилятор от Tefal понравится тем, кто ищет что-то более технологичное. Прибор оснащен электронной панелью управления и датчиком температуры для автоматической регулировки обдува. Но нужно быть готовым к высокому уровню шума.

Xiaomi Solove F5

Тип механизма: осевой

Мощность: —

Уровень шума: —

Дистанционное управление: нет

Дополнительные функции: регулировка наклона и поворота, автономное питание

Цена: от 2 000 руб

Xiaomi

Главное отличие миниатюрного вентилятора Xiaomi от большинства похожих устройств — это способность работать от встроенного аккумулятора без подключения к сети. Заряда батареи хватает на 12 часов работы: этого вполне хватит, чтобы протянуть весь рабочий день. Более того, без необходимости тянуть провод до розетки прибор можно расположить на любом участке стола, что тоже бывает удобно.

Soler & Palau ARTIC-255 N

Тип механизма: осевой

Мощность: 35 Вт

Уровень шума: 48 дБ

Дистанционное управление: нет

Дополнительные функции: регулировка поворота

Цена: от 4 000 руб

Soler & Palau

Простой, но мощный настольный вентилятор, который не предлагает ничего лишнего: только две скорости, хороший обдув и регулировка поворота по горизонтали. Фирма Soler & Palau специализируется в том числе и на выпуске строительной техники, так что за качество сборки и функциональность можно не переживать.

Grandfar ВС-18

Тип механизма: осевой

Мощность: 110 Вт

Уровень шума: —

Дистанционное управление: нет

Дополнительные функции: регулировка наклона

Цена: от 3 000 руб

Grandfar