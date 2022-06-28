Мощные настольные вентиляторы: какой купить

Вчера мы рассказали вам о лучших напольных вентиляторах для спальни, но теперь пришло время поговорить о другом типе устройств — настольных вентиляторах. Они способны заметно облегчить работу на дому или в офисе без кондиционера в жаркую погоду. Мы собрали пять недорогих, но достойных вариантов на любой вкус.
Мощный, компактный прибор от Electrolux. Благодаря конической форме корпуса он не займет много места на столе, но в плане мощности устройство не проигрывает многим напольным аналогам. Отличный вариант, если вы ищете что-то стильное и функциональное для офиса или другого рабочего пространства.
Колонный вентилятор от Tefal понравится тем, кто ищет что-то более технологичное. Прибор оснащен электронной панелью управления и датчиком температуры для автоматической регулировки обдува. Но нужно быть готовым к высокому уровню шума.
Главное отличие миниатюрного вентилятора Xiaomi от большинства похожих устройств — это способность работать от встроенного аккумулятора без подключения к сети. Заряда батареи хватает на 12 часов работы: этого вполне хватит, чтобы протянуть весь рабочий день. Более того, без необходимости тянуть провод до розетки прибор можно расположить на любом участке стола, что тоже бывает удобно.
Простой, но мощный настольный вентилятор, который не предлагает ничего лишнего: только две скорости, хороший обдув и регулировка поворота по горизонтали. Фирма Soler & Palau специализируется в том числе и на выпуске строительной техники, так что за качество сборки и функциональность можно не переживать.
Наконец, если вас в принципе не интересует ничего, кроме мощности, Grandfar ВС-18 может стать выгодной опцией. Для столь компактного настольного устройства этот вентилятор имеет запредельно высокую мощность, которая оставляет многие напольные приборы позади. Правда, есть вероятность, что и шуметь он будет как авиационная турбина — учтите это перед покупкой.