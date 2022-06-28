HTC представила «флагманский» смартфон для метавселенной

HTC уже много лет не выпускала конкурентоспособных флагманских смартфонов, но пока компания не сдаётся. Сегодня был анонсирован HTC Desire 22 Pro, продолжение прошлогоднего HTC Desire 21 Pro. Это смартфон для так называемой метавселенной.

Фото: ferra.ru ferra.ru

В Великобритании устройство будет продаваться за 399 фунтов стерлингов (около 26 тысяч рублей по текущему курсу). Смартфон был разработан как «идеальный компаньон» для недавно анонсированной гарнитуры Vive Flow VR и используется для доступа к Viverse, метавселенной HTC. Впрочем, гарнитура предназначена для работы с любым Android-телефоном, поэтому не совсем ясны преимущества Desire 22 Pro.