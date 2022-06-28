HTC представила «флагманский» смартфон для метавселенной

HTC уже много лет не выпускала конкурентоспособных флагманских смартфонов, но пока компания не сдаётся. Сегодня был анонсирован HTC Desire 22 Pro, продолжение прошлогоднего HTC Desire 21 Pro. Это смартфон для так называемой метавселенной.
В Великобритании устройство будет продаваться за 399 фунтов стерлингов (около 26 тысяч рублей по текущему курсу). Смартфон был разработан как «идеальный компаньон» для недавно анонсированной гарнитуры Vive Flow VR и используется для доступа к Viverse, метавселенной HTC. Впрочем, гарнитура предназначена для работы с любым Android-телефоном, поэтому не совсем ясны преимущества Desire 22 Pro.
В целом характеристики смартфона средние. У него есть 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, а в левом верхнем углу имеется вырез под 32-мегапиксельную селфи-камеру. Сзади установлены три камеры: 64-мегапиксельная основная, 13-мегапиксельная сверхширокоугольная и 5-мегапиксельный датчик глубины. В основе аппарата лежит процессор Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и батарея ёмкостью 4520 мАч. Он поддерживает беспроводную и обратную беспроводную зарядку и работает под управлением Android 12.