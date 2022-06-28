Популярный видеосервис оштрафовали в России на 2 миллиона рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал популярный видеостриминговый сервис Twitch за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом пишет РИА Новости.

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«Признать виновным Twitch Interactive, Inc в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»)», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Отмечается, что видеосервис обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

Ранее стало известно, что за повторный отказ локализовать данные россиян была оштрафована корпорация Google. Сообщалось, что компании назначили штраф в размере 15 миллионов рублей.

Перед этим за отказ локализовать данные россиян суд оштрафовал на 1,5 миллиона рублей социальную сеть Likee.