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23 минуты назад

Популярный видеосервис оштрафовали в России на 2 миллиона рублей

Lenta.ru

Таганский районный суд Москвы оштрафовал популярный видеостриминговый сервис Twitch за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом пишет РИА Новости.

Популярный видеосервис оштрафовали в России на 2 миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Признать виновным Twitch Interactive, Inc в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»)», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Отмечается, что видеосервис обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

Ранее стало известно, что за повторный отказ локализовать данные россиян была оштрафована корпорация Google. Сообщалось, что компании назначили штраф в размере 15 миллионов рублей.

Перед этим за отказ локализовать данные россиян суд оштрафовал на 1,5 миллиона рублей социальную сеть Likee.

Согласно российскому законодательству, зарубежные площадки, которые обрабатывают персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны.

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