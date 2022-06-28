Жар с предсказаньями: какие приемы помогут спастись от зноя

Когда наступает долгожданная летняя жара, нужно принять меры, чтобы сохранить здоровье и работоспособность. При высоких температурах можно получить тепловой удар, в том числе его самую опасную разновидность — солнечный удар. Эксперты рассказали "Известиям", как нужно правильно спасаться от зноя.

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Чем опасна жара

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Как пояснил врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев, наиболее опасным фактором в жаркий день являются солнечные лучи. Они вызывают перегрев головного мозга и плохо воздействуют на кожу, что в конечном счете может спровоцировать развитие рака. В связи с этим медик рекомендует минимизировать время пребывания на открытом солнце, особенно в наиболее опасные часы — с 11 до 16.

Другая проблема, связанная с летней жарой — кондиционеры. Они спасают от перегрева, но могут быть вредными для организма в другом отношении. Резкие перепады температуры ослабляют иммунитет и приводят к развитию герпетических инфекций. Прокофьев рекомендует дома и в машине регулировать работу кондиционера так, чтобы температура снижалась постепенно, и стараться не заходить в магазины, аптеки и офисы, где климатические устройства работают на полную мощность. Если посетить такое помещение все же необходимо, надо иметь при себе теплые вещи, чтобы накинуть их на себя перед входом.

Врач также рассказал, как нужно правильно охлаждаться в жару.

"Марлевые салфетки надо смочить водой, положить в контейнер и убрать в морозильник. В случае необходимости мы вынимаем их и прикладываем к шее, где расположена сонная артерия, а также к локтевому сгибу, к запястьям и под коленями", — сказал специалист.

По его словам, этот метод работает быстро, поскольку таким образом охлаждаются магистральные сосуды.

В жару не стоит забывать о необходимости носить головной убор, чтобы защитить свой мозг от перегрева. Полезно принимать прохладный душ или просто обливать голову водой из бутылки, добавил Прокофьев.

Дерматовенеролог Наталия Жовтан в свою очередь сообщила, что перегрев головы особенно вреден для людей, имеющих лысину. У них могут быть ожоги кожи. Для тех, у кого шевелюра достаточно густая, солнечные лучи тоже не приносят пользу — они замедляют рост волос и приводят к появлению секущихся кончиков.

Как одеваться в жару

Жовтан посоветовала не носить в знойный день бейсболки, поскольку они очень тесно прилегают к голове и сшиты из плотных тканей. Это вызывает дополнительное потоотделение. На голову можно надеть хлопковую панаму или шляпу-плетенку.

По словам эксперта, при тридцатиградусной жаре лучше отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей светлых тонов. Предпочтительны модели свободного кроя. Облегающие джинсы и платья-футляры в такую погоду доставят только дискомфорт.

Что есть и пить

В жару нужно употреблять много жидкости, чтобы компенсировать потерю влаги, которая происходит из-за потоотделения, отметил гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, человеку весом 70-80 килограммов необходимо выпивать в среднем по 1,5-2 литра жидкости в день.

"При этом следует помнить, что пить летом надо то, что не содержит избыток осмотически активных веществ — то есть тех, которые активно забирают в себя воду и способствуют появлению отеков", — добавил Вялов.

К таким веществам относятся сахар, соль и танины, которые содержатся в кофе. Таким образом, рассол и кофе не подходят для восполнения потери жидкости в знойную погоду, отметил врач.

В жару у людей часто снижается аппетит, и они пренебрегают регулярными приемами пищи. Однако, по словам Вялова, не стоит забывать о необходимости перекусить. Особенно это касается завтрака.

"Нам надо заправлять организм едой, как машину бензином, когда мы собираемся куда-то ехать. И если мы не завтракаем, то придется брать энергию из резервных запасов. Они истощаются, и вечером мы объедаемся, чтобы пополнить эти запасы", — пояснил медик.