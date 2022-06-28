Российский производитель микропроцессоров получил федеральную поддержку

Новосибирская компания «Микропроцессорные технологии» получила федеральную поддержку на расширение деятельности. Об этом рассказал министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.

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«В этом году на федеральном уровне был принят ряд новых инициатив. Это, например, поддержка IT-сектора, кредитование высокотехнологичных компаний под 3 %. Новосибирская компания «Микропроцессорные технологии» получила порядка 200 миллионов рублей на свой проект», – заявил министр.

По его словам, проект связан с расширением производства, программа рассчитана на три года. Таких проектов в стране одобрили уже порядка 20, один из которых – из Новосибирска.

Чиновник также отметил, что среди них есть проекты, направленные на ускоренное импортозамещение.