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36 минут назад

Новосибирский производитель микропроцессоров получил миллионы рублей на новые разработки

РИА "ФедералПресс"

Новосибирская компания «Микропроцессорные технологии» получила федеральную поддержку на расширение деятельности. Об этом рассказал министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.

Российский производитель микропроцессоров получил федеральную поддержку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этом году на федеральном уровне был принят ряд новых инициатив. Это, например, поддержка IT-сектора, кредитование высокотехнологичных компаний под 3 %. Новосибирская компания «Микропроцессорные технологии» получила порядка 200 миллионов рублей на свой проект», – заявил министр.

По его словам, проект связан с расширением производства, программа рассчитана на три года. Таких проектов в стране одобрили уже порядка 20, один из которых – из Новосибирска.

Чиновник также отметил, что среди них есть проекты, направленные на ускоренное импортозамещение.

Согласно данным на сайте компании, «Микропроцессорные технологии» – научно-производственное предприятие. Оно занимается разработкой, реализацией и обслуживанием современной микропроцессорной техники, в основном для энергетической промышленности.

Наука и техника,Вадим Васильев,
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