Российский производитель микропроцессоров получил федеральную поддержку

Новосибирская компания «Микропроцессорные технологии» получила федеральную поддержку на расширение деятельности. Об этом рассказал министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.
«В этом году на федеральном уровне был принят ряд новых инициатив. Это, например, поддержка IT-сектора, кредитование высокотехнологичных компаний под 3 %. Новосибирская компания «Микропроцессорные технологии» получила порядка 200 миллионов рублей на свой проект», – заявил министр.
По его словам, проект связан с расширением производства, программа рассчитана на три года. Таких проектов в стране одобрили уже порядка 20, один из которых – из Новосибирска.
Чиновник также отметил, что среди них есть проекты, направленные на ускоренное импортозамещение.
Согласно данным на сайте компании, «Микропроцессорные технологии» – научно-производственное предприятие. Оно занимается разработкой, реализацией и обслуживанием современной микропроцессорной техники, в основном для энергетической промышленности.