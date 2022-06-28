Google закрывает популярный мессенджер

Google приняла решение о закрытии своего фирменного мессенджера Hangouts. Это произойдёт в ноябре 2022 года.
Активные пользователи Hangouts уже начали получать уведомления с предложением перейти с Hangouts на Google Chat, который доступен в Gmail и в качестве отдельного приложения. Если пользователь по каким-то причинам забудет самостоятельно перейти на Google Chat, то компания автоматически переведёт его, сохранив все чаты и контакты. Также рекомендуется воспользоваться службой Takeout для ручного переноса данных.
В компании сообщили, что работают над улучшением Google Chat и в ближайшие месяцы представят множество новых функций, таких как прямые звонки, потоковая передача в режиме реального времени и возможность делиться и просматривать несколько изображений.
Мессенджер Hangouts существовал с 2013 года. В 2018 году Google разделила его на два сервиса — Chat и Meet. Hangouts Meet предназначен для для проведения видеоконференций с большим количеством участников (до 30 человек), а Hangouts Chat — для обмена текстовыми сообщениями. Сервис работал по аналогии со Slack и Microsoft Teams.