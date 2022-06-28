СМИ: стоимость видеокарт в России за три месяца упала на 40%

Цена на видеокарты в России за последние три месяца снизилась в среднем на 40%, что эксперты связывают со снижением доходности от майнинга и укреплением рубля. Об этом сообщает газета "Известия".

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"Из-за низкой доходности майнеры начали распродавать свое оборудование", — приводит издание слова главного редактора портала Ferra.ru Евгения Харитонова.

В пресс-службе Ozon уточнили, что на рынке наблюдается "ощутимое" снижение цен на видеокарты. Так, цена Nvidia GeForce RTX 3070, 3070 Ti и 3090 снизилась на 40% по сравнению с мартом и аналогичным периодом прошлого года, а новинка 2022 года - RTX 3090 Ti — с конца мая подешевела на 35-40%. При этом снижением цен воспользовались геймеры.

На Wildberries за календарный месяц с 22 мая по 21 июня продажи видеокарт возросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Bloomberg ранее писал, что затянувшийся спад на рынке криптовалют и Bitcoin в частности осложнил для некоторых майнеров выплату кредитов общей суммой до $4 млрд.