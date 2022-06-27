Какую прибыль зарабатывают ведущие IT-компании мира каждую секунду

Свежее исследование специалистов из Tipalti продемонстрировало, какую именно прибыль зарабатывают ведущие IT-компании мира каждую секунду.

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Так, лидером в данной подборке является Apple. Купертиновцы умудряются получать прибыль размером в 1752 доллара ежесекундно. На втором месте расположилась Microsoft с 1244 долларами в секунду.

Замыкает тройку лидеров Alphabet, которой в том числе принадлежит Google. Ей удаётся зарабатывать по 1089 долларов в секунду.

При этом такие, казалось бы, техногиганты как Facebook и Amazon демонстрируют куда меньшую прибыль с суммами в 586 и 367 долларов соответственно.