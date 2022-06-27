В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
2 часа назад

Apple получает почти 2 тысячи долларов прибыли всего за секунду. Google и Microsoft ушли недалеко

Ferra.ru

Свежее исследование специалистов из Tipalti продемонстрировало, какую именно прибыль зарабатывают ведущие IT-компании мира каждую секунду.

Какую прибыль зарабатывают ведущие IT-компании мира каждую секунду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, лидером в данной подборке является Apple. Купертиновцы умудряются получать прибыль размером в 1752 доллара ежесекундно. На втором месте расположилась Microsoft с 1244 долларами в секунду.

Замыкает тройку лидеров Alphabet, которой в том числе принадлежит Google. Ей удаётся зарабатывать по 1089 долларов в секунду.

При этом такие, казалось бы, техногиганты как Facebook и Amazon демонстрируют куда меньшую прибыль с суммами в 586 и 367 долларов соответственно.

В Tipalti добавили в список также такие компании, как HP, NVIDIA, Netflix, eBay, Tesla и Uber. Их показатели вы можете найти по ссылке.

Наука и техника,eBay,Netflix,Amazon,Google,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители