Telegram обвинили в отсутствии защиты от банковских мошенников

Жалобы пользователей о действиях мошенников связаны с тем, что при оплате сервиса достаточно указать номер карты, срок ее действия и CVV-код. Какого-либо СМС-подтверждения от владельца банковской карты не потребуется. Единственное, что может получить владелец карты в таком случае — уведомление о списании средств.