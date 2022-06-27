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8 минут назад

Telegram обвинили в отсутствии защиты от банковских мошенников

Газета.Ru

Злоумышленники начали оплачивать подписку Telegram Premium с помощью краденных банковских карт, сообщает Telegram-канал NN.

Telegram обвинили в отсутствии защиты от банковских мошенников
Фото: Telegram Telegram

Жалобы пользователей о действиях мошенников связаны с тем, что при оплате сервиса достаточно указать номер карты, срок ее действия и CVV-код. Какого-либо СМС-подтверждения от владельца банковской карты не потребуется. Единственное, что может получить владелец карты в таком случае — уведомление о списании средств.

Отмечается, что редактор NN также оплатил подписку с новой карты без дополнительных подтверждений.

На данный момент Павел Дуров и разработчики мессенджера никак не прокомментировали ситуацию. Будут ли возвращены деньги пострадавшим, не сообщается.

Наука и техника,Павел Дуров,
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