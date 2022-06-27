Telegram обвинили в отсутствии защиты от банковских мошенников

Злоумышленники начали оплачивать подписку Telegram Premium с помощью краденных банковских карт, сообщает Telegram-канал NN.
Жалобы пользователей о действиях мошенников связаны с тем, что при оплате сервиса достаточно указать номер карты, срок ее действия и CVV-код. Какого-либо СМС-подтверждения от владельца банковской карты не потребуется. Единственное, что может получить владелец карты в таком случае — уведомление о списании средств.
Отмечается, что редактор NN также оплатил подписку с новой карты без дополнительных подтверждений.
На данный момент Павел Дуров и разработчики мессенджера никак не прокомментировали ситуацию. Будут ли возвращены деньги пострадавшим, не сообщается.