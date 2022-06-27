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16 минут назад

Без улучшений: появились новые подробности о камере будущих смартфонов Samsung Galaxy S23

Ferra.ru

В поколении Galaxy S22 компания Samsung впервые за четыре года обновила телеобъектив. А вот в Galaxy S23, похоже, никаких дальнейших улучшений не будет.

Появились подробности о камере будущих смартфонов Samsung Galaxy S23
Фото: ferra.ruferra.ru

Согласно отчёту GalaxyClub, Galaxy S23 и Galaxy S23+ будут оснащены 10-мегапиксельными телеобъективами с 3-кратным оптическим зумом, как и их предшественники. Информация об основном и сверхширокоугольном модуле в будущих смартфонах пока не разглашается.

Ходят слухи, что Galaxy S23 Ultra может использовать 200-мегапиксельный датчик камеры, вероятно, ISOCELL HP1. А вот в Galaxy S23 и Galaxy S23+ могут установить 50-мегапиксельные основные камеры. Журналисты считают, что Samsung следует улучшить сверхширокоугольный модуль. Хотя 12-мегапиксельные камеры на флагманах Samsung неплохи, они нуждаются в аппаратном обновлении, особенно если учесть, что у большинства китайских топовых смартфонов уже стоят датчики на 48 и 50 Мп.

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