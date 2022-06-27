Появились подробности о камере будущих смартфонов Samsung Galaxy S23

В поколении Galaxy S22 компания Samsung впервые за четыре года обновила телеобъектив. А вот в Galaxy S23, похоже, никаких дальнейших улучшений не будет.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Согласно отчёту GalaxyClub, Galaxy S23 и Galaxy S23+ будут оснащены 10-мегапиксельными телеобъективами с 3-кратным оптическим зумом, как и их предшественники. Информация об основном и сверхширокоугольном модуле в будущих смартфонах пока не разглашается.