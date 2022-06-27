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51 минуту назад

Названа причина, почему чипы и процессоры опять подорожают

Мария Иванова

Издание Bloomberg со ссылкой на министерство экономики Тайваня сообщает, что главный поставщик электроэнергии на территории страны собирается впервые за четыре года поднять тарифы. После 1 июля стоимость электричества за киловатт-часы поднимется на 15% — эксперты полагают, что это вызовет подорожание компьютерных чипов тайваньского производства.

Названа причина, почему чипы и процессоры опять подорожают
Фото: ReutersReuters

Реформа в первую очередь затронет промышленные объекты, обладающие высоким энергопотреблением: в этот список очевидно войдут фабрики компании TSMC — крупнейшего производителя микрочипов на мировом рынке. Отдельные организации, вроде развлекательных заведений, потребительских магазинов и сельскохозяйственных учреждений, получат льготные условия.

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