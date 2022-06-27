Названа причина, почему чипы и процессоры опять подорожают

Издание Bloomberg со ссылкой на министерство экономики Тайваня сообщает, что главный поставщик электроэнергии на территории страны собирается впервые за четыре года поднять тарифы. После 1 июля стоимость электричества за киловатт-часы поднимется на 15% — эксперты полагают, что это вызовет подорожание компьютерных чипов тайваньского производства.