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1 час назад

Нашумевшая нейросеть научилась создавать слишком реалистичные портреты людей

Мария Иванова

Разработчики нейросети DALL-E2, способной генерировать картинки по текстовому описанию, разрешили пользователям делиться созданными изображениями человеческих лиц. Пользователи социальных сетей отмечают, что «фотографии» получаются жутко реалистичными, хотя на них запечатлены несуществующие люди.

Нашумевшая нейросеть научилась создавать слишком реалистичные портреты людей
Фото: Из личного архива Patrick ClairИз личного архива Patrick Clair

Ранее компания OpenAI, занимающаяся разработкой и развитием DALL-E2, запретила генерировать человеческие портреты. Якобы из-за несовершенства технологии алгоритм часто создавал изображения, оскорблявшие некоторых пользователей по расовому признаку. Теперь авторы вновь открыли доступ к функции, позаботившись о дополнительных мерах защиты: DALL-E2 отказывается генерировать портреты, использующие внешность публичных фигур и селебрити.

На данный момент DALL-E2 находится на стадии закрытого тестирования.

Из личного архива Patrick Clair
из личного архива Patrick Clair
Наука и техника,
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