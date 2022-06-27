Нашумевшая нейросеть научилась создавать слишком реалистичные портреты людей

Разработчики нейросети DALL-E2, способной генерировать картинки по текстовому описанию, разрешили пользователям делиться созданными изображениями человеческих лиц. Пользователи социальных сетей отмечают, что «фотографии» получаются жутко реалистичными, хотя на них запечатлены несуществующие люди.

Ранее компания OpenAI, занимающаяся разработкой и развитием DALL-E2, запретила генерировать человеческие портреты. Якобы из-за несовершенства технологии алгоритм часто создавал изображения, оскорблявшие некоторых пользователей по расовому признаку. Теперь авторы вновь открыли доступ к функции, позаботившись о дополнительных мерах защиты: DALL-E2 отказывается генерировать портреты, использующие внешность публичных фигур и селебрити.