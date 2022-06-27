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1 час назад

Американские астрономы предсказывают гибель самой яркой звезды

Мария Иванова

Как сообщает научный журнал Science Alert, астрономы из Аризонского университета разработали подробную модель VY Большого Пса — красного гиганта, который является одной из самых ярких звезд Млечного пути. При помощи этой модели исследователи надеются предсказать, как именно погибнет звезда.

Американские астрономы предсказывают гибель самой яркой звезды
Фото: NASANASA

Популярная научная теория гласит, что в момент смерти красных гигантов происходит одно из двух событий: либо взрыв сверхновой, который оставляет после себя белого карлика, либо возникновение черной дыры. Так как наука пока не может сказать, какие характеристики звезды влияют на вероятность появления этих феноменов, астрономы решили создать детальную модель красного гиганта для анализа. Комплекс телескопов ALMA собрал более терабайта данных о звездном веществе VY Большого Пса, выброшенном в космос в результате вспышек.

Сейчас команда Аризонского университета продолжает работу над проектом. В будущем авторы исследования надеются, что созданная модель позволит выяснить истинную судьбу красного гиганта.

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