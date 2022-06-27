Ученые: древние бактерии помогут найти жизнь на других планетах

Ученые из Калифорнийского университета реконструировали жизнь самых ранних организмов на Земле. Это исследование может помочь распознать признаки жизни на других планетах, сообщает Molecular Biology and Evolution.
Первыми живыми существами на Земле считаются бактерии и одноклеточные организмы, называемые археями. Они населяли планету, когда та была покрыта океанами и лишена озонового слоя. В ходе эволюции микробы выработали родопсины – белки, способные превращать солнечный свет в энергию.
«Бактерии и археи выяснили, как использовать обильную энергию солнца без сложных биомолекул, необходимых для фотосинтеза», – пояснили авторы научной работы.
Родопсины широко распространены в современном мире. Исследовательская группа собрала образцы белков в разных частях мира и с помощью машинного обучения проанализировала последовательность белков. Анализ показал, как они эволюционировали с течением времени.
На основании полученных данных ученые создали генеалогическое древо. Они реконструировали вид родопсинов 2,5 – 4 миллиарда лет назад и выяснили, с какими условиями они сталкивались.
Оказалось, что древние родопсины были приспособлены для поглощения в основном синего и зеленого света. Они обитали на большой глубине, так как вода была способна защитить их от солнечного ультрафиолета. Ученые отметили, что синий и зеленый свет лучше всего проникают в воду.
Примерно 2 миллиарда лет назад в атмосфере Земли резко возросло количество кислорода, и родопсины эволюционировали, чтобы поглощать новые оттенки света. Сейчас они способны поглощать синий, зеленый, желтый и оранжевый.
Данные исследования совпали с ископаемой летописью. В ходе дальнейших изысканий ученые планируют возродить архаичные родопсины в лаборатории с помощью синтетической биологии.
Ранее ученые установили, что простейшие организмы способны к мышлению. Они проследили за поведением трубообразного протиста Stentor roeseli.