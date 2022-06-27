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12 минут назад

Чем Linux лучше пиратской Windows? Мнение эксперта

Ferra.ru

Ведущий инженер IT- компании CorpSoft24 Михаил Сергеев заявил, что кое в чём отечественная система Linux лучше пиратской Windows. Но заменить лицензионную ОС Microsoft она всё равно не сможет.

Эксперт рассказал, чем Linux лучше пиратской Windows
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт предупредил, что скачивать и устанавливать кастомные и пиратские сборки Windows очень опасно. Они могут содержать вредоносное программное обеспечение, в том числе отсылать данные третьим сторонам, участвовать в DDos-атаках, рассылках спама и т.д. А вот у отечественной версии Linux есть сертификация ФСТЭК и ФСБ, которая гарантирует безопасность.

При этом Сергеев отметил, что российская ОС вряд ли сможет заменить ушедший Windows. Но для некоторых задач Linux будет достаточно, например для развёртывания полноценного веб-сервера с базой данных.

Наука и техника,Михаил Сергеев,ФСТЭК России,ФСБ,Microsoft,
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