Эксперт рассказал, чем Linux лучше пиратской Windows

Ведущий инженер IT- компании CorpSoft24 Михаил Сергеев заявил, что кое в чём отечественная система Linux лучше пиратской Windows. Но заменить лицензионную ОС Microsoft она всё равно не сможет.

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Эксперт предупредил, что скачивать и устанавливать кастомные и пиратские сборки Windows очень опасно. Они могут содержать вредоносное программное обеспечение, в том числе отсылать данные третьим сторонам, участвовать в DDos-атаках, рассылках спама и т.д. А вот у отечественной версии Linux есть сертификация ФСТЭК и ФСБ, которая гарантирует безопасность.