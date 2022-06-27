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1 час назад

Объявлены российские цены среднебюджетного смартфона Xiaomi Poco F4

Ferra.ru

В России наконец начались продажи смартфона Poco F4. Первое время он будет продаваться со скидкой.

Объявлены российские цены "народного флагмана" Xiaomi Poco F4
Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Poco F4 оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 870. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Что касается системы камер, то в ней установлены модули на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро).

Версия 6 + 128 ГБ оценена в 30 990 рублей, а версия 8 + 256 ГБ — в 34 990 рублей. Это цены на первое время — с 27 июня по 6 июля.

Потом они поднимутся до 33 990 рублей и 37 990 рублей соответственно.

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