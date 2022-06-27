Созданы роботы-светлячки с искусственными мышцами

Исследователи также нашли способ встраивать в эти искусственные мышцы крохотные электролюминесцентные частицы, поэтому они могут излучать свет во время полёта. Таким образом роботы могут использовать этот свет для коммуникации друг с другом и даже для подачи сигналов о помощи в чрезвычайных ситуациях. Например, если робот отправляется с поисково-спасательной миссией в разрушенное здание и находит там выживших, он может использовать свет, чтобы сигнализировать другим об этом.