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14 минут назад

Изобретены роботы-светлячки с искусственными мышцами

Ferra.ru

Инженеры из Массачусетского технологического института разработали роботов размером с насекомое, оснащённых крошечными искусственными мышцами. Они позволяют им взмахивать крыльями.

Созданы роботы-светлячки с искусственными мышцами
Фото: mitmit

Исследователи также нашли способ встраивать в эти искусственные мышцы крохотные электролюминесцентные частицы, поэтому они могут излучать свет во время полёта. Таким образом роботы могут использовать этот свет для коммуникации друг с другом и даже для подачи сигналов о помощи в чрезвычайных ситуациях. Например, если робот отправляется с поисково-спасательной миссией в разрушенное здание и находит там выживших, он может использовать свет, чтобы сигнализировать другим об этом.

Ранее исследователи продемонстрировали работу искусственных мышц для роботов-насекомых. Они уложили чередующиеся слои из эластомера и углеродных нанотрубок, а затем скрутили стопку в мягкий цилиндр. Когда на цилиндр подается напряжение, электроды сжимают эластомер, и механическое напряжение заставляет робота взмахивать крыльями.

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