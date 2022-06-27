В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
31 минуту назад

Первая из трех научных ракет NASA запущена с австралийского космодрома Arnhem

ТАССиещё 1

Первая из трех суборбитальных ракет с научной платформой была запущена Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) с космодрома, расположенного на севере Австралии. Об этом в понедельник сообщили в австралийском космическом центре Arnhem.

NASA стартовало проект по изучению Солнца
Фото: ТАССТАСС

Ракета стартовала с космодрома Arnhem с некоторым опозданием из-за неблагоприятных погодных условий.

"У нас было несколько задержек из-за погоды. Ночью был сильный дождь и облачность", - сказал генеральный директор космического центра Майкл Джонс, отметив, что в итоге "13-метровая ракета с платформой для наблюдения за атмосферой и изучения созвездий" стартовала в рабочем порядке.

Он также сообщил, что запущенная ракета, как и две других, пуск которых запланирован на 4 и 12 июля, "будет собирать ценную научную информацию о физической природе Солнца и выполнять еще ряд наблюдений, вести которые можно лишь в Южном полушарии Земли".

Премьер-министр Северной территории Австралии Наташа Фейлс отметила, что "присутствие НАСА сделает космическую отрасль страны известной всему миру, создаст больше рабочих мест для местных жителей и даст новые возможности для бизнеса". Планируется, что уже к 2024 году космодром Арнем будет проводить не менее 50 пусков в год.

Как ожидается, после завершения программы, чтобы соблюсти экологическую чистоту объекта, сотрудники НАСА соберут "все отработанные части корпусов и двигателей и перевезут их обратно в США".

Наука и техника,Майкл Джонс,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители