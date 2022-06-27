NASA стартовало проект по изучению Солнца

Первая из трех суборбитальных ракет с научной платформой была запущена Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) с космодрома, расположенного на севере Австралии. Об этом в понедельник сообщили в австралийском космическом центре Arnhem.

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Ракета стартовала с космодрома Arnhem с некоторым опозданием из-за неблагоприятных погодных условий.

"У нас было несколько задержек из-за погоды. Ночью был сильный дождь и облачность", - сказал генеральный директор космического центра Майкл Джонс, отметив, что в итоге "13-метровая ракета с платформой для наблюдения за атмосферой и изучения созвездий" стартовала в рабочем порядке.

Он также сообщил, что запущенная ракета, как и две других, пуск которых запланирован на 4 и 12 июля, "будет собирать ценную научную информацию о физической природе Солнца и выполнять еще ряд наблюдений, вести которые можно лишь в Южном полушарии Земли".

Премьер-министр Северной территории Австралии Наташа Фейлс отметила, что "присутствие НАСА сделает космическую отрасль страны известной всему миру, создаст больше рабочих мест для местных жителей и даст новые возможности для бизнеса". Планируется, что уже к 2024 году космодром Арнем будет проводить не менее 50 пусков в год.