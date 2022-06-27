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1 час назад

НАСА потребовало вернуть наевшихся лунной пыли тараканов

Елена Прошина

НАСА потребовало от бостонского аукционного дома RR Auction снять с торгов трех мертвых тараканов, которым в свое время скормили в качестве эксперимента лунную пыль, доставленную миссией «Аполлон-11». Об этом пишет «Комсомольская правда».

НАСА потребовало вернуть наевшихся лунной пыли тараканов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

RR Auction планировал продать необычный лот, состоящий из насекомых и порядка 40 миллиграммов лунной пыли. Предполагалось, что начальная цена составит $400 тысяч. Однако НАСА выступили против.

«Все образцы с "Аполлона" принадлежат НАСА, и ни одному лицу, университету или другой организации никогда не давалось разрешение на их хранение после анализа, уничтожение или другое использование в любых целях, особенно для продажи или индивидуального показа», – говорится в заявлении американского космического агентства.

Напомним, в 1969 году США утверждали, что миссия «Аполлон-11» впервые в истории высадилась на Луне. Из своей экспедиции астронавты привезли на Землю более 21 килограмма лунной пыли. Часть порода скормили рыбам и насекомым, в том числе тараканам. Таким образом учены хотели определить – не является ли лунный грунт токсичным для земных существ.

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Насекомых изучала и препарировала энтомолог Марион Брукс в Университете Миннесоты. После ее смерти, дочь Брукс продала трупы тараканов. Кто сейчас выставил лот на продажу, неизвестно.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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