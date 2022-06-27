В Кремле оценили возможность отключения России от мирового интернета

Отключение России от глобального интернета практически невозможно, а сама страна от него отказываться не собирается. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков.

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«Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат», - сказал он в интервью РИА Новости на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме.

Если россиянам решат отключить интернет извне, то локальные ресурсы продолжат работать, а коннекторы к мировому интернету будут достроены, пояснил Песков. Он также добавил, что сама Россия не собирается отключать глобальный интернет на своей территории.