Смертность из-за ковида в мире выросла впервые за месяц

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире на этой неделе превысило 4,2 млн, что на 800 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период, следует из подсчетов ТАСС. Заболеваемость ковидом достигла уровня второй половины мая.

Фото: ТАСС ТАСС

Смертность из-за коронавируса при этом увеличилась впервые за месяц.

Самая высокая заболеваемость

Больше всего заболевших в сутки все еще регистрируют в США. И если две недели назад темпы распространения инфекции там несколько снизились, то сейчас вновь стали выявлять свыше 100 тыс. новых случаев в сутки. Всего же за последние семь дней там зарегистрировали около 658 тыс. инфицированных, что на 90 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период.

На втором месте находится Германия, где в последние дни власти фиксируют 100-120 тыс. заразившихся. Темпы распространения инфекции за неделю выросли там сразу в полтора раза.

Далее следует Франция, где суточные показатели приблизились к 80 тыс. новых случаев. Это максимум за последние два месяца.

Резкий скачок заболеваемости отмечается в Бразилии, где ковид ежедневно диагностируют уже примерно у 70 тыс. человек (рост по сравнению с прошлой неделей почти вдвое). Таких высоких показателей в стране не отмечалось с начала марта.

Пятую строчку занимает Италия, где в сутки сейчас регистрируют свыше 50 тыс. новых случаев. Неделю назад ковид выявили примерно у 30 тыс. человек.

Рост смертности

За семь дней из-за COVID-19 умерли 9,7 тыс. человек, что на 1 тыс. больше, чем на прошлой неделе.

На первое место по смертности вышла Бразилия, где за семь дней умерли около 1,4 тыс. человек. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом этот показатель вырос почти вдвое.

При этом в США, которые до этого более двух месяцев занимали первую строчку, смертность также пошла вверх. За неделю там было зарегистрировано 1,36 тыс. летальных случаев (за предыдущие семь - 1,2 тыс.).