На Севмаше заложили обитаемый подводный аппарат «Ясон»

На предприятии «Севмаш» заложили обитаемый подводный аппарат проекта 03660 («Ясон»). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судостроительного комплекса.

Фото: "Севмаш" "Севмаш"

В сообщении говорится, что аналогов «Ясону» в российском судостроении не существует. Его водоизмещение составляет 15 тонн, обзор 270 градусов. Он предназначен для выполнения разнообразных сложных работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов.

Генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко заверил заказчика, компанию «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», что проект будет реализован «успешно и в срок».

Он подчеркнул, что за последние годы комплекс передал владельцам большое количество различных судов. В их числе атомные подводные лодки четвертого поколения, океанские яхты, морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная», а также авианосец «Викрамадитья».