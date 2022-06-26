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7 минут назад

На Севмаше заложили обитаемый подводный аппарат «Ясон»

Елена Прошина

На предприятии «Севмаш» заложили обитаемый подводный аппарат проекта 03660 («Ясон»). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судостроительного комплекса.

На Севмаше заложили обитаемый подводный аппарат «Ясон»
Фото: "Севмаш""Севмаш"

В сообщении говорится, что аналогов «Ясону» в российском судостроении не существует. Его водоизмещение составляет 15 тонн, обзор 270 градусов. Он предназначен для выполнения разнообразных сложных работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов.

Генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко заверил заказчика, компанию «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», что проект будет реализован «успешно и в срок».

Он подчеркнул, что за последние годы комплекс передал владельцам большое количество различных судов. В их числе атомные подводные лодки четвертого поколения, океанские яхты, морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная», а также авианосец «Викрамадитья».

Представитель компании-заказчика, в свою очередь, отметил, что «Газпром» не ограничится единичным аппаратом, проект пустят в серию.

Наука и техника,Михаил Будниченко,Севмаш,Газпром,
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