Учёные научились выращивать пищу без солнечного света

Американские учёные сообщили, что избавили растения от потребности в солнечном свете. Им оказалось достаточно только искусственной подкормки.

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Исследователи применили двухэтапный электрокаталитический процесс, преобразующий углекислый газ и воду в ацетат. Если вводить ацетат в растения, они будут нормально расти и производить в темноте основу для продуктов питания.

Отмечается, что хоть солнечный свет и не нужен, вместе с ним метод всё-таки будет работать ещё эффективнее. Комбинируя его вместе с использованием солнечных панелей для питания электролиза, можно увеличивать эффективность преобразования солнечного света в пищу до 18 раз.