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1 час назад

ETNT: у людей старше 40 лет вино может улучшать работу сердца

Газета.Ruиещё 1

Врачи-диетологи рассказали, что у людей старше 40 лет вино вызывает как отрицательные, так и положительные последствия. Об этом сообщает Eat This, Not That. Диетолог Рэйчел Файн утверждает, что вино может стать причиной обезвоживания.

Раскрыты необычные побочные эффекты употребления вина
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Поскольку алкоголь является мочегонным средством, его чрезмерное употребление выводит жидкость из организма. Уделяйте особое внимание регидратации", — рассказала Файн.

Врачи подчеркивает, что употребление вина также может иметь и положительные эффекты. Например, небольшое количество благотворно влияет на работу сердца. Доктор медицинских наук Джона Бурдеос утверждает, что небольшое количество вина помогает людям зрелого возраста наладить работу кишечника.

"Во время исследований, проведенных в последние годы, выяснили, что есть связь между умеренным потреблением красного вина и выработкой полезных кишечных бактерий", — уточнила она.

Ранее по данным исследования Россельхозббанка и аналитического центра НАФИ стало известно, что каждый третий россиянин употребляет вино не реже раза в месяц.

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