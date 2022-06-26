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2 часа назад

В Китае научили робота-собаку преодолевать водные преграды

Елена Прошина

Китайская компания Unitree Robotics представила четвероногого робота B1, который не боится воды и сложных маршрутов. Видео, демонстрирующее его возможности, появилось на YouTube-канале компании-разработчика.

Unitree Robotics утверждает, что B1 защищен от воды по стандарту IP68 и может переносить до 100 кг груза.

В ролике «робособ» B1 опускается на дно бассейна и пересекает ручей, над водой при этом остаются только антенна и крепление для грузов.

Робот также умеет преодолевать сложные объекты на местности, вроде железнодорожных путей и груды кирпичей и подниматься по лестнице многоэтажного дома. Он переносит тяжелые грузы и умеет перевозить людей в случае надобности. В кадре робособака везет на себе мужчину весом около 100 кг.

США отправят на Украину робота-собаку

Разработчики говорят, что B1 будет патрулировать объекты и участвовать в спасательных операциях. О стоимости робота пока не сообщается.

Ранее появилась информация, что американская армия предоставит одну из двух своих робособак Spot для разминирования в Киевской области.

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