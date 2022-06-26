Японские ученые представили подтверждающие существование НЛО данные

Специалисты частного Института исследований неопознанных летающих объектов сообщили, что им удалось собрать свыше 450 документальных свидетельств, якобы подтверждающих существование НЛО. Об этом пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на газету Yomiuri Shimbun.

Исследователи заявили, что в их коллекции находится большое количество различных свидетельств того, что НЛО якобы посещали Землю. В частности, в их фондах хранятся 125 фотографий и 24 видеозаписи.

Отмечается, что на обнародованных в интернете снимках видны различные объекты. Они напоминают по своей форме так называемые «летающие тарелки», которые хорошо известны многим по лентам про жителей иных планет.