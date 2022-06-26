В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
11 минут назад

Японские ученые представили подтверждающие существование НЛО данные

Елена Прошина

Специалисты частного Института исследований неопознанных летающих объектов сообщили, что им удалось собрать свыше 450 документальных свидетельств, якобы подтверждающих существование НЛО. Об этом пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на газету Yomiuri Shimbun.

Японские ученые представили подтверждающие существование НЛО данные
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Исследователи заявили, что в их коллекции находится большое количество различных свидетельств того, что НЛО якобы посещали Землю. В частности, в их фондах хранятся 125 фотографий и 24 видеозаписи.

Рогозин: российские ученые вели и ведут исследования так называемых НЛО

Отмечается, что на обнародованных в интернете снимках видны различные объекты. Они напоминают по своей форме так называемые «летающие тарелки», которые хорошо известны многим по лентам про жителей иных планет.

Глава института Такэхару Миками подчеркнул, что все собранные специалистами его исследовательской структуры свидетельства были тщательно проверены на предмет возможных фальсификаций. Для этого ученые применяли специальные компьютерные программы.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители