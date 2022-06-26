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2 часа назад

Иран успешно испытал ракету-носитель "Зульджанах"

ТАССиещё 1

Иран успешно провел второй тестовый запуск ракеты-носителя "Зульджанах". Об этом сообщило в воскресенье агентство Fars со ссылкой на министерство обороны республики.

Иран успешно испытал ракету-носитель "Зульджанах"
Фото: Минобороны ИранаМинобороны Ирана

Речь идет о трехступенчатом носителе. Две ступени работают на твердом топливе, одна - на жидком. Полученную в ходе испытаний информацию планируют использовать для последующего вывода спутника на орбиту Земли.

Иранские власти в течение многих лет работают над развитием космической программы и успешно запустили несколько спутников. 6 февраля 2020 года глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Тегеран после 2023 года сможет при помощи ракеты "Соруш" выводить спутники на высоту 36 тыс. км, то есть на геосинхронную орбиту.

Наука и техника,Роскосмос,
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