Вирусолог раскрыл какова опасность вспышки чумы в России

Россиянам не стоит беспокоиться о рисках распространения чумы, так как в стране ведутся соответствующие противоэпидемиологические мероприятия. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает ТАСС.

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«Я думаю, что нам не следует особенно бояться распространения чумы, но следует вести постоянную, как это обычно и делается, противоэпидемическую борьбу в отношении чумы», — сказал он.

По его словам, в России для предотвращения распространения бактерии ведутся дератизации — уничтожение вредных грызунов, а также дезинсекции — уничтожение блох. Подобные противоэпидемиологических меры помогают держать ситуацию под контролем. Альтштейн добавил, что в России также есть противочумная служба и специальные противочумные институты. Кроме того, специалисты подготовили специальную вакцину от чумы.

Эксперт пояснил, что главные распространители чумы — именно блохи и крысы. Их было очень много в городах до XX и XXI веков, поэтому чума считалась страшной инфекцией. Сейчас чуме гораздо сложнее добраться до человека.