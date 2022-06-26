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20 минут назад

Вирусолог Альтштейн исключил опасность вспышки чумы в России

Елена Прошина

Россиянам не стоит беспокоиться о рисках распространения чумы, так как в стране ведутся соответствующие противоэпидемиологические мероприятия. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает ТАСС.

Вирусолог раскрыл какова опасность вспышки чумы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что нам не следует особенно бояться распространения чумы, но следует вести постоянную, как это обычно и делается, противоэпидемическую борьбу в отношении чумы», — сказал он.

По его словам, в России для предотвращения распространения бактерии ведутся дератизации — уничтожение вредных грызунов, а также дезинсекции — уничтожение блох. Подобные противоэпидемиологических меры помогают держать ситуацию под контролем. Альтштейн добавил, что в России также есть противочумная служба и специальные противочумные институты. Кроме того, специалисты подготовили специальную вакцину от чумы.

Эксперт пояснил, что главные распространители чумы — именно блохи и крысы. Их было очень много в городах до XX и XXI веков, поэтому чума считалась страшной инфекцией. Сейчас чуме гораздо сложнее добраться до человека.

Альтштейн заверил, что дератизации и дезинсекции, а также наблюдение за природным очагами чумы помогают избежать распространения бактерии.

Наука и техника,Анатолий Альтштейн,
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