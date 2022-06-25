Плевок российского инженера послужил толчком к созданию SpaceX

В США заявили, что плевок российского инженера на ботинки американского бизнесмена Илона Маска создал компанию SpaceX.
Об этом рассказала экс-замглавы НАСА Лори Гарвер в своей новой книге «Побег от гравитации», сообщает издание Tweaktown.
Гарвер написала, что Маску плюнули на ботинки в России, куда он приехал общаться с создателями ракет. Это его «невероятно оскорбило». На обратном пути домой Маск решил, что создаст собственную ракетную компанию, которая в конечном итоге станет конкурентом россиян.
Гарвер описала инцидент так:
«У Елены Троянской было настолько прекрасное лицо, что в Трою из-за него отправилась тысяча кораблей. А в данном случае тысячу космических кораблей запустил простой плевок».
Эту историю также поддержал соучредитель SpaceX Джим Кантрелл, который сказал, что «россияне плохо обошлись с Маском, когда он посетил их, чтобы договориться о покупке российских ракет». По словам Кантрелла, представитель национального космического агентства «был очень возбужден, когда Илон говорил», он «устал слушать его, и плюнул нам на обувь».
По мнению Кантрелла, причиной стала одежда Маска. Для встречи он выбрал «неформальный наряд» и русские интерпретировали это как «признак неуважения». Во время многочисленных дискуссий они «смотрели на нас так, как будто мы не были заслуживающими доверия людьми», добавил соучредитель SpaceX.