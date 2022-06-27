Астрономы нашли на Луне кратер от крушения загадочной ракеты

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) — наблюдательный пункт НАСА на орбите вокруг Луны — обнаружил место крушения таинственной ракеты-носителя, которая врезалась в обратную сторону Луны 4 марта 2022 года.

Фото: NASA/GSFC/Arizona State University NASA/GSFC/Arizona State University

Снимки LRO, сделанные 25 мая, выявили не один кратер, а двойной кратер, образованный ударом ракеты, что представляет собой новую загадку для разгадки астрономам.

Видео дня

Почему двойной кратер? Хотя это несколько необычно — ни один из S-IVB Apollo, упавших на Луну, не создал двойных кратеров, их невозможно создать, особенно если объект падает под малым углом. Но здесь, похоже, дело обстоит иначе.

Астроном Билл Грей, впервые обнаруживший объект и предсказавший его гибель на Луне еще в январе, объясняет, что ракета-носитель «приблизилась на 15 градусов от вертикали. . Так что это не объяснение для этого.»

Место удара состоит из 18-метрового восточного кратера, наложенного на 16-метровый западный кратер. Марк Робинсон, главный исследователь команды LRO Camera, предполагает, что это двойное образование кратера может быть результатом объекта с отчетливыми большими массами на каждом конце.

«Обычно масса отработавшей ракеты сосредоточена в конце двигателя; остальная часть ступени ракеты в основном состоит из пустого топливного бака. . Поскольку происхождение корпуса ракеты остается неясным, двойная природа кратера может помочь определить его личность», – сказал он.

Так что же это такое?

Это длинное история. Неопознанная ракета впервые привлекла внимание астрономов в начале этого года, когда она была идентифицирована как разгонный блок SpaceX, который в 2015 году запустил обсерваторию глубокого космоса NASA (DSCOVR) к точке Лагранжа L1 Солнце-Земля.

Грей, который разрабатывает программное обеспечение для отслеживания космического мусора, был предупрежден об объекте, когда его программное обеспечение выдало ошибку. 26 января он сообщил газете The Washington Post, что «моя программа пожаловалась, потому что не может спроецировать орбиту после 4 марта, и не может этого сделать, потому что ракета попал на Луну».

Грей распространил информацию, и эта история разлетелась по кругу в конце января, но несколько недель спустя он получил электронное письмо от Джона Джорджини из Лаборатории реактивного движения (JPL).

Джорджини отметил, что траектория DSCOVR не должна была привести ракету-носитель к Луне. Пытаясь согласовать противоречивые траектории, Грей начал копаться в своих данных, где обнаружил, что еще в 2015 году он неправильно идентифицировал ракету-носитель DSCOVR.

В конце концов, SpaceX не была виновником. Но определенно был еще какой-то объект, несущийся к Луне. Так что же это было?

Небольшое расследование привело Грея к выводу, что на самом деле это была верхняя ступень китайской миссии Chang’e 5-T1, демонстрационной миссии 2014 года, которая заложила основу для Chang’e. 5, которая успешно вернула лунный образец на Землю в 2020 году (кстати, Китай недавно объявил, что последует за этой миссией по возвращению образцов более амбициозным проектом по возвращению марсианских образцов в конце этого десятилетия).

Джонатан Макдауэлл предложил некоторые подтверждающие доказательства, которые, казалось, подкрепляли эту новую теорию идентичности объекта.

Загадка была раскрыта.

За исключением того, что несколько дней спустя Китай Министр иностранных дел заявил, что это не их ракета-носитель: она сошла с орбиты и упала в океан вскоре после запуска.

Сейчас Грей по-прежнему убежден, что Луну поразила ракета-носитель Change 5-T1, предлагая что министр иностранных дел совершил честную ошибку, перепутав «Чанъэ 5-Т1» с одноименным «Чанъэ 5» (чей ускоритель действительно затонул в океане).

Что касается нового двойного кратера на Мун, тот факт, что команда LRO смогла так быстро найти место падения, сам по себе является впечатляющим достижением. Он был обнаружен всего через несколько месяцев после падения с небольшой помощью Грея и Лаборатории реактивного движения, каждый из которых независимо сузил область поиска до нескольких десятков километров.