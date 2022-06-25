В Китае создадут самую быструю в мире зарядку

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station в социальной сети Weibo заявил, что в Китае будет создана быстрая зарядка для смартфонов мощностью 240 Вт.

Согласно источнику, неназванный производитель принялся за разработку зарядки мощностью 240 Вт или 24 вольт и 10 ампер. При этом ранее стало известно, что бренд iQOO работает над флагманским гаджетом iQOO 10 Pro, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 200 Вт — смартфон будет заряжаться от 0 до 100 % всего за 12 минут.

Пользователи Сети предполагают, что производителем 240-ватной зарядки может оказаться Oppo, которая как iQOO входит в концерн BBK. Еще в феврале 2022 года Oppo объявила, что разработала технологию зарядки SuperVOOC мощностью 240 Вт, которая может зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч всего за 9 минут. Однако технология была протестирована только на прототипе смартфона, и компания не сообщила, когда быстрая зарядка нового поколения появится в коммерческих смартфонах.