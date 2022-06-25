В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
9 минут назад

В Китае будет создана самая быстрая в мире зарядка мощностью 240 Вт

Газета.Ru

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station в социальной сети Weibo заявил, что в Китае будет создана быстрая зарядка для смартфонов мощностью 240 Вт.

В Китае создадут самую быструю в мире зарядку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно источнику, неназванный производитель принялся за разработку зарядки мощностью 240 Вт или 24 вольт и 10 ампер. При этом ранее стало известно, что бренд iQOO работает над флагманским гаджетом iQOO 10 Pro, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 200 Вт — смартфон будет заряжаться от 0 до 100 % всего за 12 минут.

Пользователи Сети предполагают, что производителем 240-ватной зарядки может оказаться Oppo, которая как iQOO входит в концерн BBK. Еще в феврале 2022 года Oppo объявила, что разработала технологию зарядки SuperVOOC мощностью 240 Вт, которая может зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч всего за 9 минут. Однако технология была протестирована только на прототипе смартфона, и компания не сообщила, когда быстрая зарядка нового поколения появится в коммерческих смартфонах.

На данный момент рекордсменами по мощности зарядки являются смартфоны BBK, а именно Realme GT Neo 3 и OnePlus 10R. Новинки предлагают заряжать устройство с помощью 150-ватной зарядки.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители