«Мать дракона»: Роскосмос впервые показал Кикину в скафандре

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскомоса Анна Кикина, она может стать первым представителем России, отправившимся на американском корабле Crew Dragon.

Ее фото в скафандре США опубликовал Роскосмос в субботу в Telegram-канале.

«Мать дракона», – подписал Роскосмос фото. На снимке видна Кикина, которая сидит в корабле Crew Dragon в американском скафандре.

Запуск корабля запланирован на 1 сентября.

«Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5, в состав которого может быть включена Анна Кикина, планируется на 1 сентября», – говорится в сообщении.

В субботу Кикина отправится в США, где пройдет очередной этап подготовки к полету на американском корабле.

«Она пройдет тренировки со скафандром, включая его подгонку по индивидуальным размерам, примет участие в лекционных занятиях по последним изменениям в работе некоторых систем американского корабля», – отметили в Роскосмосе.