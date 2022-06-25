«Мать дракона»: Роскосмос впервые показал Кикину в скафандре

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскомоса Анна Кикина, она может стать первым представителем России, отправившимся на американском корабле Crew Dragon.
Ее фото в скафандре США опубликовал Роскосмос в субботу в Telegram-канале.
«Мать дракона», – подписал Роскосмос фото. На снимке видна Кикина, которая сидит в корабле Crew Dragon в американском скафандре.
Запуск корабля запланирован на 1 сентября.
«Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5, в состав которого может быть включена Анна Кикина, планируется на 1 сентября», – говорится в сообщении.
«Она пройдет тренировки со скафандром, включая его подгонку по индивидуальным размерам, примет участие в лекционных занятиях по последним изменениям в работе некоторых систем американского корабля», – отметили в Роскосмосе.
Ранее председатель правительства России подписал распоряжение, позволяющее госкорпорации «Роскосмос» провести переговоры с НАСА об исполнении соглашения по перекрестным полетам – российских космонавтов на американских кораблях и астронавтов США на «Союзах».