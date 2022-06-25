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3 часа назад

Роскосмос впервые показал «мать дракона» космонавта Кикину в скафандре

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскомоса Анна Кикина, она может стать первым представителем России, отправившимся на американском корабле Crew Dragon.

«Мать дракона»: Роскосмос впервые показал Кикину в скафандре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ее фото в скафандре США опубликовал Роскосмос в субботу в Telegram-канале.

«Мать дракона», – подписал Роскосмос фото. На снимке видна Кикина, которая сидит в корабле Crew Dragon в американском скафандре.

Запуск корабля запланирован на 1 сентября.

«Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5, в состав которого может быть включена Анна Кикина, планируется на 1 сентября», – говорится в сообщении.

В субботу Кикина отправится в США, где пройдет очередной этап подготовки к полету на американском корабле.

«Она пройдет тренировки со скафандром, включая его подгонку по индивидуальным размерам, примет участие в лекционных занятиях по последним изменениям в работе некоторых систем американского корабля», – отметили в Роскосмосе.

Ранее председатель правительства России подписал распоряжение, позволяющее госкорпорации «Роскосмос» провести переговоры с НАСА об исполнении соглашения по перекрестным полетам – российских космонавтов на американских кораблях и астронавтов США на «Союзах».

Наука и техника,Анна Кикина,Роскосмос,NASA,Правительство РФ,
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