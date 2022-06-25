Эксперт назвала вероятность завоза чумы в РФ

"В Монголии практически каждый год бывают один-два случая [чумы], иногда со смертельным исходом, потому что весной люди начинают вылавливать из нор сусликов, тарбаганов, которых употребляют в пищу. Когда они, зараженные чумой, впадают в спячку, у них не видно симптомов заболевания. Поэтому когда [люди] сдирают с них шкуру, употребляют в пищу, иногда заражаются, но это происходит редко. В мире есть несколько эндемичных по чуме регионов, но в принципе для нашей страны это не та инфекция, которую следует бояться", - заключил он.