Эксперт назвала вероятность завоза чумы в РФ

Возможность завоза чумы в Россию маловероятна, поскольку заболевание характерно для глухих сельскохозяйственных территорий. Такое мнение в субботу ТАСС высказал научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова" Виталий Зверев.
"Это маловероятно, потому что она все-таки находится в сельскохозяйственных, глухих, что называется, местах, и оттуда люди к нам очень редко приезжают. Тем более сейчас границы практически со всеми [странами] закрыты, поэтому я не думаю, что вообще это реально и возможно - завоз чумы", - сказал он, отвечая на вопрос о существовании вероятности завоза заболевания в страну.
Зверев исключил риск вспышки чумы в России, однако при этом отметил, что инфекционное заболевание необходимо контролировать. Эксперт подчеркнул, что сейчас чума не так страшна, как в Средние века, поскольку существуют антибиотики, заболевание поддается лечению.
"В Монголии практически каждый год бывают один-два случая [чумы], иногда со смертельным исходом, потому что весной люди начинают вылавливать из нор сусликов, тарбаганов, которых употребляют в пищу. Когда они, зараженные чумой, впадают в спячку, у них не видно симптомов заболевания. Поэтому когда [люди] сдирают с них шкуру, употребляют в пищу, иногда заражаются, но это происходит редко. В мире есть несколько эндемичных по чуме регионов, но в принципе для нашей страны это не та инфекция, которую следует бояться", - заключил он.
15 июня на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой "О дополнительных мерах по профилактике чумы в Российской Федерации". Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, все противочумные учреждения обеспечены диагностическими препаратами, тест-системами и питательными средами для проведения исследований. Вакцина от чумы в РФ имеется в достаточном количестве.