Умер академик РАН Олег Фаворский

«24 июня 2022 года на 94 году скончался академик РАН Олег Фаворский. Он посвятил себя служению российской науке, был безгранично предан своему призванию и профессиональному долгу. Светлая память о Олеге Николаевиче навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, учеников, всех, кто знал этого неординарного, душевно щедрого человека и настоящего подвижника. Выражаем соболезнования семье и близким в связи с такой тяжелой утратой», — говорится в сообщении.

Фаворский работал в Центральном институте авиационного моторостроения имени Петра Баранова, который входит в НИЦ Института имени Николая Жуковского. С 2004 года возглавлял секцию энергетики РАН. Он занимался теоретическими и экспериментальными исследованиями реактивных газотурбинных авиадвигателей, вел разработки по авиационным ядерным двигателям и космическим энергетическим установкам. Под его руководством и при непосредственном участии было создано пять новых типов авиадвигателей, в том числе для советского самолета вертикального взлета-посадки Як-38. Награжден орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством».