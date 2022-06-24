Умер академик РАН Олег Фаворский

На 94-м году жизни умер академик РАН, разработчик энергетический установок Олег Фаворский. Об этом сообщает пресс-служба Национального исследовательского центра Института имени Николая Жуковского.
«24 июня 2022 года на 94 году скончался академик РАН Олег Фаворский. Он посвятил себя служению российской науке, был безгранично предан своему призванию и профессиональному долгу. Светлая память о Олеге Николаевиче навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, учеников, всех, кто знал этого неординарного, душевно щедрого человека и настоящего подвижника. Выражаем соболезнования семье и близким в связи с такой тяжелой утратой», — говорится в сообщении.
Фаворский работал в Центральном институте авиационного моторостроения имени Петра Баранова, который входит в НИЦ Института имени Николая Жуковского. С 2004 года возглавлял секцию энергетики РАН. Он занимался теоретическими и экспериментальными исследованиями реактивных газотурбинных авиадвигателей, вел разработки по авиационным ядерным двигателям и космическим энергетическим установкам. Под его руководством и при непосредственном участии было создано пять новых типов авиадвигателей, в том числе для советского самолета вертикального взлета-посадки Як-38. Награжден орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством».