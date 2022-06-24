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2 часа назад

Умер академик РАН Олег Фаворский

Елена Прошина

На 94-м году жизни умер академик РАН, разработчик энергетический установок Олег Фаворский. Об этом сообщает пресс-служба Национального исследовательского центра Института имени Николая Жуковского.

Умер академик РАН Олег Фаворский
Фото: nrczh.runrczh.ru

«24 июня 2022 года на 94 году скончался академик РАН Олег Фаворский. Он посвятил себя служению российской науке, был безгранично предан своему призванию и профессиональному долгу. Светлая память о Олеге Николаевиче навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, учеников, всех, кто знал этого неординарного, душевно щедрого человека и настоящего подвижника. Выражаем соболезнования семье и близким в связи с такой тяжелой утратой», — говорится в сообщении.

Фаворский работал в Центральном институте авиационного моторостроения имени Петра Баранова, который входит в НИЦ Института имени Николая Жуковского. С 2004 года возглавлял секцию энергетики РАН. Он занимался теоретическими и экспериментальными исследованиями реактивных газотурбинных авиадвигателей, вел разработки по авиационным ядерным двигателям и космическим энергетическим установкам. Под его руководством и при непосредственном участии было создано пять новых типов авиадвигателей, в том числе для советского самолета вертикального взлета-посадки Як-38. Награжден орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством».

Наука и техника,ЦИАМ,Курчатовский институт,РАН,
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